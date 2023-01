Dani Calabresa debocha do camarote do BBB23: “Se juntar todas, não dá uma Jojo Todynho”

A humorista é a apresentadora do quadro “CAT BBB”, pelo segundo ano consecutivo.

Gente, eu amo que a Dani Calabresa não tem papas na língua para falar as coisas que pensa, nem mesmo quando isso pode envolver o seu emprego na Rede Globo. Em sua estreia nesta edição do BBB, nesta terça-feira (17), a humorista não escondeu o deboche ao falar sobre o elenco do camarote 23.

Ao analisar o elenco, vem sendo criticado na web por não tem muitas pessoas conhecidas, se destacando apenas MC Guimê, Gabriel Santana e Aline Wirley (ex-Rouge), Dani, que aparentemente prefere perder o emprego do que a piada, afirmou que se juntar todos os camarotes presentes, não dá a fama da ex-Fazenda e cantora, Jojo Todynho.

“Misericórdia, olha esse Camarote, minha gente. Mas se juntar todas essas pessoas não dá a fama de uma Jojo Todynho”, debochou a humorista.