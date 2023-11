Dançarino de Taylor Swift solta palavrão durante 1ª apresentação da cantora, em São Paulo

Kameron ‘Kam’ Saunders levou o público à loucura, após dar sequência a um dos hits da musa norte-americana.

Amores, na noite de ontem (24), a cantora Taylor Swift fez a sua primeira apresentação, no Allianz Parque. em São Paulo, com a “The Eras Tour”. Porém, além de sua incrível performance, algo inusitado chamou a atenção do público.

Em determinado momento do show, enquanto cantava a música “We Are Never Ever Getting Back Together”, a loirinha direcionou o seu microfone para um de seus dançarinos, que sem pensar duas vezes soltou a seguinte frase em português: “Nem fod*nd*”, o que levou o público a loucura.

O palavrão, que foi dito pelo maravilhosíssimo Kameron ‘Kam’ Saunders, saiu exatamente na sequência de um trecho da música de Taylor que, traduzindo, dizia: “Nós nunca, jamais, voltaremos a ficar juntos”.

Taylor Swift performando 'We Are Never Ever Getting Back Together' na primeira noite da ‘The Eras Tour’ em São Paulo.#SaoPauloTSTheErasTour pic.twitter.com/iwR6nLwZ2J — Taylor Swift Lately (@TaylorLatelyBr) November 25, 2023