Dançarino de Lexa explica saída do balé da cantora após suposto pivô

Gabriel Felinto se viu no meio de um mato sem cachorro ao ser colocado como principal pivô no término de Lexa e Mc Guimê. O dançarino já tinha feito um desabafo nas redes sociais diante do seu trabalho com a cantora e agora apareceu para contar que não faz parte mais do balé de Lexa.

Gabriel disse que recebeu uma resposta por email e assumiu que seus serviços não seriam mais requisitados pela cantora. “Sr. Felinto não temos nenhuma previsão de escalas para o sr. Sendo assim, aconselho a manter sua vida profissional com os demais artistas que deseje expor sua dança e não conte mais com as prestações de serviços com a Ferrattry Empreendimentos”, disse o comunicado.

Por fim, ele disse que irá seguir sua carreira por outro rumo. “Esse foi o último informe que recebi a respeito das minhas dúvidas. Perguntei se era para eu ensaiar e se eu estava escalado para algum show no mês de novembro. Essa foi a mensagem que recebi. O que dá a entender, obviamente, eu não tô, não faço mais parte. E eu não tenho contrato de exclusividade com ninguém, então, nós tá (sic) aí pra pista. Quem me chamar pra trampar, nós tá (sic) trampando”, brincou.