Dança dos Famosos: Rafa Kalimann, Heloísa Périssé e Douglas Silva estão confirmados

Globo não perde tempo e investe na competição de dança no ‘Domingão’

As notícias mal começaram a pipocar nas redes sociais e eu já estou ansiosa para ver como vai ser o novo ‘Dança dos Famosos’. Os primeiros confirmados para a competição já estão com a corda toda, sendo eles: Rafa Kalimann, Heloísa Périssé e Douglas Silva.

Rafa e DG nós já conhecemos de outros carnavais, até com muita intimidade posso dizer, porque ambos vieram do reality mais famosos da TV brasileira e já estavam na mídia antes de participarem do BBB.

Enquanto Heloísa acabou de gravar a sua participação na nova temporada de ‘Cine Holliúdy’. Estou animada com o que vem por aí, hein?