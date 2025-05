Dado Dolabella é submetido a cirurgia no joelho após agravar lesão que conviveu por 17 anos

Gente, estava na faixa de areia do Leme, exercitando meu corpo com os melhores alongamentos que aprendi no yoga. Ao terminar, sentei sob a areia fina para aproveitar a vitamina D do sol da manhã e respirar a brisa marítima. Eis que meu iPhone começa a vibrar e fico sabendo que um ator veterano passou por uma cirurgia que evitou por quase duas décadas… gente, ele foi muito guerreiro por suportar tudo isso por tanto tempo.

Bem, após 17 anos fugindo dos bisturis da sala de cirurgia, o ator Dado Dolabella, de 44 anos, cedeu à equipe médica e decidiu realizar a operação no joelho no último dia 21 de maio, devido a complicações recentes da lesão no menisco, estrutura de fibrocartilagem do membro.

E na última quinta-feira (29), o artista usou as redes sociais para compartilhar seu relato sobre o procedimento a que foi submetido.

“Depois de 17 anos, ela finalmente veio: a cirurgia. Em 2007, lesionei o joelho, rompendo totalmente o LCA (Ligamento Cruzado Anterior) e desde então fugi da ‘faca’. Sempre achei que dava pra levar”, iniciou o texto.

E continuou: “Mas como pratico muito esporte, a instabilidade foi aumentando e acabei lesionando também o menisco”, contou.

Dolabella desabafou que, após lesionar a estrutura de fibrocartilagem do joelho, sua mobilidade foi impactada, fato que lhe fez cancelar uma luta que faria no Fight Music Show.

“A partir daí, o que já era difícil virou limitação total. Fiquei impedido de fazer o que mais amo: me movimentar com liberdade. Tive inclusive que adiar uma luta que eu ia fazer no Fight Music Show por conta da lesão”, confessou.

Celebrando o sucesso da intervenção e a recuperação do bem-estar físico dos joelhos, Dado Dolabella não poupou elogios à equipe médica responsável pela operação que evitou por anos.

“A cirurgia foi um sucesso — graças às mãos do incrível Dr. Daniel Esperante, especialista em joelho, indicado pelo grande João Bergamaschi que me foi indicado por outro gigante, Mamá Brito, e a toda a equipe do Hospital São Luiz, que me acolheu com profissionalismo, carinho e respeito”, completou.