Dado Dolabella canta sobre o fim de seu relacionamento com Wanessa Camargo

Gentee, após, na noite de ontem o Fantástico ter exibido a primeira entrevista que a cantora e ex-BBB Wanessa Camargo deu, depois de ser expulsa do reality, onde a mesma confirmou o fim de seus relacionamento com o ator e cantor Dado Dolabella, através de seus stories ele resolveu se pronunciar, de uma forma um pouco diferenciada.

Com a ajuda de uma caixinha de perguntas e um violão, o gato abriu o seu coração cantando músicas que possuem como tema o “destino” e o “coração partido”.

“Quem sabe se o destino está traçado. Quem sabe se o destino está traçado. Cada dia que nasce é uma folha em branco, nuvens ao vento“, iniciou o ator, que continuou cantando: “Vende falsos profetas com falsas promessas, algemando o pensamento. Enfrente de cabeça erguida, soldado de Deus e dos anjos, não compus a minha vida, mas posso fazer um arranjo. Quem sabe se o destino está traçado”.

Por fim, Dado cantou outra música, desta vez, reconhecendo os seus erros dentro do relacionamento e ressaltando a ideia de que existem almas gêmeas, deixando a entender que esse é o caso dele e de Wanessa.

“Partiu meu coração em dois quando de nós dois sumiu o cheiro dos lençóis e o brilho do olhar se apagou. Caminho dos sonhos se extinguiu quando você de mim fugiu. Eu sei que vacilei demais, mas juro que não pensei. Em nenhum momento vou te machucar, por isso te quero outra vez, preciso demais do seu calor, meu bem, me perdoa, por favor. Tá escrito, sim, eu nasci para você, você nasceu para mim. Um grande amor não pode terminar assim, por isso que eu te espero, meu amor”, cantou o ator.