Cutucou a família? Larissa Manoela se declara para noivo

A atriz usou suas redes sociais para se declarar para o seu noivo, André Frambach

Os diversos problemas da vida do casal mais cobiçado pela mídia chegou ao nosso entendimento esse ano, apesar de toda a confusão com a família, Larissa Manoela não deixou de se declarar para o noivo e usou suas redes sociais para ganhar o coração do ator. Em nova postagem ela chega a dizer que ele é dono das batidas fortes do seu coração. Ai, o amor está no ar, estão sentindo daí?

“Meu amor! Pedaço meu! Dono das batidas fortes do meu coração. E do meu riso mais puro. Te amar é uma delícia! É borboleta na barriga todo dia. Agradeço por todos os nossos momentos, eles são sem exceções os melhores! Dos mais simples aos mais complexos, todos são os meus favoritos! Te desejo cada dia mais e mais. Tô aqui pra tudo, a gente, pra vida toda nesse mundão! @andreluizframbach te amo”, escreveu Larissa na legenda.

André também se declarou para ela. “Mais um dia 17 e será assim pro resto da vida e se Deus quiser em outras também! Estar do seu lado é uma aventura, mas é a aventura mais linda de viver, assistir, presenciar. Você tem um jeito único de mostrar pro universo seus desejos, seus sonhos, seu amor, sua vontade de evoluir, jeito esse que faz eu te amar cada segundo mais”, disse o ator em um trecho da publicação.