Cristiano Ronaldo pode receber 99 chibatadas por adultério, no Irã

O atleta português, que provavelmente voltará em breve ao país, ainda possui a oportunidade de ter sua condenação perdoada.

Oi?? Eu estou passada! Enquanto uns jogadores usam e abusam do adultério, sem nenhuma vergonha de ser exposto na internet, o CR7 está prestes a ser condenado por abraçar uma outra mulher, é isso mesmo? Calma que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo.

Tudo começou quando o jogador o português recebeu de presente de uma artista iraniana, a Fatemeh Hamami, quadros que ela havia pintado do atleta, e, para agradecer, ele publicou um registro em que abraçava a artista, porém, o que para nós é algo singelo, para as leis do Irã é considerado crime de adultério.

Diante disso, de acordo com o Mundo Deportivo, a justiça do país condenou o jogador a receber 99 chibatadas, na próxima vez que ele pisar no país, podendo até ser preso, para que cumpra a condenação, porém, segundo o “Marca”, a sua condenação poderá ser perdoada, caso “os atos não forem puníveis ou se demonstrar remorso”.

Vale ressaltar que provavelmente o CR7 terá que ir até o Irã na próxima fase da Liga dos Campeões da Ásia, já que o jogador é um dos grandes nomes do time Al-Nassr , da Arábia Saudita.