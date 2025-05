Cristiano Ronaldo Jr. é convocado pra Seleção Portuguesa

ALERTA DE FUTURO CRAQUE! Se você achava que Cristiano Ronaldo era insubstituível, prepare-se para conhecer o sucessor direto do trono! Nesta semana, a família mais famosa do futebol internacional entrou em modo festa: Cristiano Ronaldo Jr., o primogênito do maior ídolo português de todos os tempos, acaba de ser CONVOCADO para a seleção portuguesa sub-15!

Aos 14 anos, o menino já coleciona títulos caseiros como “filho de ouro” e agora entra pra um campeonato internacional de verdade! Ele vai disputar o Torneio Vlatko Markovic, na Croácia, de 13 a 18 de maio, contra ninguém menos que Japão, Grécia e Inglaterra! Já pensou a pressão?

O anúncio foi feito nesta terça (6), e desde então o mundo do futebol está em polvorosa! Afinal, Cristiano Jr. não é só filho de um ícone — ele está literalmente copiando o pai em tudo:

✔️ Joga no ataque

✔️ Veste a camisa 7

✔️ E ainda solta aquele “Siiiiuuuu!” clássico na hora de comemorar!

Não bastasse tudo isso, quem confirma que o menino é mesmo treinado pelo pai é a vovó coruja Maria Dolores, que disse que o neto segue os passos do craque sob orientação direta do próprio CR7 — inclusive, eles malham JUNTOS!

Hoje, Cristiano Jr. atua no sub-15 do Al-Nassr, time saudita onde também brilha a estrela do papai famoso. Mas a história do menino no futebol vem de longe: ele já passou pelas categorias de base da Juventus (2018) e do Manchester United (até 2022), sempre acompanhando os clubes do pai como uma sombra talentosa.

Será que vem um novo CR7 por aí? O mundo está assistindo — e a família já está preparando mais uma estante pra troféus em casa!