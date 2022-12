Cristiano Ronaldo homenageia Pelé: “Uma inspiração para tantos milhões”

Jogador não deixou de prestar homenagens ao ex-craque do futebol que morreu aos 82 anos

Parece que não foi só o mundo do futebol, que ficou abalado com a partida de Pelé aos 82 anos, vítima de um câncer de cólon. Cristiano Ronaldo prestou homenagens ao rei do futebol com um texto emocionante.

“Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero “adeus” ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol”, iniciou.

Cristiano ainda diz que Pelé é uma inspiração para milhões de pessoas. “Uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé”, completou Cristiano.