Cristiana Oliveira revela que já fez loucura para ter corpo invejável

A atriz contou que já fez dietas abusivas para tentar entrar no padrão estético da mulher brasileira

A entrevista de Cristiana Oliveira para o ‘Ser Artista Podcast’ está imperdível. Nela, a atriz revela que já passou por dietas abusivas para chegar ao ideal de corpo perfeito e invejável por todos. Cristiana ainda diz que já tentou fazer as dietas milagrosas que eram compartilhadas em revistas da época.

“As pessoas precisam ser, somente ser. Existem diferenças no mundo, as pessoas são diferentes. Não podem ficar apontando. Eu, na época do emagrecimento, comprava aquelas revistas de boa forma, que ficavam ensinando as dietas da lua, da sopa, do ovo, do abacaxi. Eu fiz tudo e emagreci e depois engordei o dobro. Mas, só emagreci de fato, quando fiz o equilíbrio alimentar”, disse.

Ela ainda completou: Me sinto cobrada e me cobro pela estética o tempo todo, mas, hoje em dia, cuido melhor da alimentação, não como glúten, açúcar, leite e nem derivados. Sou flexetariana”.