Cristiana Oliveira fala sobre relacionamento abusivo: “Fui muito abusada psicologicamente, muito humilhada”

Atriz falou sobre o relacionamento no podcast ‘Papagaio Falante’

Bendito sejam os podcasts, que alimentam a vida da fofoqueira como ninguém, é cada revelação bombástica que eu fico em CHO-QUE. Cristiane Oliveira falou um pouco sobre seus relacionamentos durante toda vida, e diz que já passou por muito abuso de homens que não conseguiam ver ela maior que eles.

“Eu nunca fui de baixaria, mas o que aconteceu comigo era transformar uma relação que deveria ser fugaz em uma relação de amor, e era só paixão, não precisava levar adiante”, conta Cristiane, que vê muito desse comportamento em sua criação de menina frágil e de “dona de casa”.

“Fui muito abusada psicologicamente, muito humilhada, porque às vezes eu me relacionava com pessoas que se sentiam inferiores a mim”, disse a atriz sobre tentar deixar as pessoas maiores do que elas poderiam ser.

Hoje, Cristiana reconhece que passou por muita coisa, pois permitiu que pessoas tóxicas entrassem na sua vida e reconhece que aproveita muito mais a vida agora do que antes. “Já passei por tudo, já passei por muito sofrimento, mas a culpa foi minha também porque permiti e deixei entrar”, contou.

No final ela deixa claro: “Isso aconteceu há 33 anos atrás, chega, já deu”. Meu amigos, 33 anos antes ela namorava Rafael Ilha, ou seja, tudo leva a crer que…