Cristiana Oliveira parabeniza Alanis Guillen por seu papel em Pantanal: “A Juma é a Juma”

Atriz não deixou de elogiar o bom desempenho de Guillen no remake de Pantanal

O encontro de Jumas está mais que especial, afinal, Cristiana Oliveira rasgou elogios para Alanis Guillen, as duas Marruás mais amadas pela televisão brasileira. A atriz usou as redes sociais para prestar uma homenagem à atriz que dá vida a mulher onça no remake da novela. Cristiana chegou a dizer que Juma escolhe as suas intérpretes. Ai que amor…

Pequena, hoje eu tenho certeza que você vai sentir a mesma coisa que senti quando me despedi da Juma em 1990. Emoção, saudades, gratidão, amor, identificação, respeito… Agora e sua vez”, iniciou.

E não parou por aí: “Sabe que desde o início estive com você, e sabia que iria fazer a “sua” Juma do seu jeito, com a sua personalidade, sua identidade, sua sensibilidade e sabedoria. E você a fez. Brilhantemente, no seu ritmo, no seu entendimento e inteligência. A Juma é a Juma… ela escolhe as intérpretes dela. E nos escolheu. Obrigada, Juma! Por ser tão especial e mágica! E nos ensinar tanto… Não é, Alanis Guillen?”, completou a atriz.

A intérprete de Juma não deixou de agradecer a homenagem: Cris, amor!!!!! Imersa numa gratidão imensa! Te ter por perto nesse processo me foi potente demais! Te ter na vida. Juma é Juma. O quanto fui transformada por ela, não se mensura. Evoca em nós algo que talvez não seja “entendível”, e sim vivido. Sentir. Que bom que nos permitimos ser tomadas pela onça. Que bom poder viver e contar essa história”, escreveu Guillen.