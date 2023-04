Crise? Tata Werneck esclarece boato sobre seu casamento com Rafa Vitti

Apresentador usou o Twitter para rebater uma matéria sobre o seu relacionamento de longa data com o ator que estaria enfrentando dificuldade

No meu Leblon não se fala em outra coisa, senão o relacionamento de Tatá Werneck e Rafa Vitti. A mídia dizia que os dois estavam enfrentando dificuldades no casamento que vem firme e forte desde 2017, mas a musa rebateu tudo do seu jeitinho mais que especial. No Twitter ela compartilhou o link da matéria e ironizou a fonte dos fatos.

Tata reagiu: “Fonte: meu c*”. O babado trazia que os dois estavam se estranhando desde o carnaval, mas em entrevista à Quem, Rafa contou que ele e sua esposa tem um clima divertido no dia a dia. “Isso para mim, inclusive, é uma coisa que às vezes me surpreende. Estamos há seis anos juntos e eu ainda dou risada das coisas que ela fala”, disse Rafa.

A assessoria de imprensa negou que os dois estejam passando por um momento difícil no relacionamento.