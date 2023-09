Crise no relacionamento? Luísa Sonza posta trecho de música para Chico

A cantora ignorou as polêmicas diante da possível crise no seu namoro com Chico Moedas e postou fotos inéditas ao lado do novo namorado

Muitos estão dizendo que Luísa Sonza está passando por um momento difícil em sua vida pessoal, com uma possível crise no namoro com Chico Moedas. A cantora não negou os boatos, mas ignorou todos os boatos e postou novas fotos ao lado de Chico com o trecho de sua música. “Sou dessas mulheres de se apaixonar”, legendou a publicação que rendeu comentários sobre o assunto. Os fãs comentaram: “Mulher e essa história de Penhasco 3?”, questionaram, “Como você tá?”, se preocupou um fã, “Se o Chico não quiseres, eu quiseres”, disparou uma seguidora.