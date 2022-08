Crise no casamento? Maira Cardi e Arthur Aguiar enfrentam dificuldades

De acordo com Léo Dias, a coach ficou dias dentro do quarto precisando da ajuda de psicólogos e psiquiatras

Viiishe! Por essa eu não esperava, e acho que nem vocês estão preparadas para o bombardeio que vem aí. Maira Cardi e Arthur Aguiar estão enfrentando um momento crítico na relação: a crise no casamento. De acordo com o jornalista Léo Dias, a coach chegou a precisar da ajuda de psicólogos e psiquiatras.

“Eles ainda estão juntos. Não sei até quando. Esse sumiço dela foi estafa. Tudo que ela fez por ele… E ele não fez nada em troca […] Ela não tem força nem pra terminar”, determinou uma pessoa próxima ao casal.

Maira rebateu tudo (claro). “Minhas amigas não aceitam ele [Arthur] desde que ele voltou. Eu não acho que eles estão realmente preocupados comigo. Igual a você, se estivessem preocupados iriam até você. Falar que é amigo de longe, é fácil, é um rótulo”, iniciou.

Maira ainda conta que ficou muito mal e teve burnout. “De fato, eu fiquei muito mal, mesmo. Tive um burnout violento. Não sei como eu aguentei tanto hate, tanta gente me atacando. Quando ele saiu [do BBB], eu caí. Precisei me afastar de tudo. Voltei diferente. Meu silêncio gera especulação: uns dizem que eu estou grávida, outros que estou me separando… eu agora não ligo. Eu agora só publico coisas relevantes, coisas da minha vida, eu não posto mais. Pode falar que eu separei e até que o Arthur tem amante. Podem falar! Estou cuidando de mim. Precisei de um tempo sozinha pra me ouvir”, disse.