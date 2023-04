Crise de Patrícia Poeta: Apresentadora disfarça tristeza com maquiagem

Lucas Pasin teve acesso às pessoa próximas da apresentadora do Encontro e elas informaram que ela tem perdido peso e tenta disfarçar a tristeza com maquiagem

Depois que as imagens de Patrícia Poeta desolada na praia rodaram as redes sociais, nós percebemos que a situação é bem mais complicada do que a gente pensa, né? A apresentadora do Encontro está passando por perrengues na emissora e não está sabendo lidar com a crítica do público. Lucas Pasin conta que ela precisou retocar a maquiagem três vezes durante o programa e que ela tem perdido peso devido a tudo que se abateu sobre sua imagem.

“Na segunda-feira, Patrícia precisou refazer a maquiagem três vezes durante o Encontro. Imagina você ter que sorrir e só ter vontade de chorar?”, contou uma fonte da coluna. Alguns ainda relatam que já a viram chorar nos bastidores e não tem tido energia para a apresentação do programa matinal.

“Algumas ameaças estão surgindo e isso só piora as coisas”, afirma uma pessoa próxima da apresentadora. Patrícia tem escolhido por não ler os comentários e se blindar da web.