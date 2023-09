Criança é vítima de racismo por usar camisa de Vini Jr: “Saia daqui ou vamos matar a p… da garota”

A menina de apenas 8 anos de idade chegou a ter a sua vida ameaçada de morte pelos torcedores do Atlético de Madri.

Minha gente, eu juro que eu não consigo nem imaginar tamanha crueldade e falta de senso. No último domingo (24), uma garotinha, de apenas 8 anos, foi alvo de ataques racistas, na porta do estádio Civitas Metropolitano – que fica localizado na cidade de Madri, na Espanha, por estar utilizando uma camiseta do jogador de futebol brasileiro Vini Jr, minutos antes do grande Clássico entre os times Atlético de Madri e Real Madrid.

Em entrevista à rádio “Cadena SER”, a tia da menina, Silvia, que estava com ela no momento dos ataques, contou exatamente como os ataques aconteceram, afirmando que os torcedores do Atlético de Madri começaram a entoar cânticos racistas e ameaçar a jovem de morte.

“Estávamos passando pelo Cívitas Metropolitano e paramos para ver a torcida do Atlético. Sou atleticana desde que nasci. Eles começaram a cantar ‘Vikingo, não’, ‘macaco’ , ‘preta de m…’. No começo, eu juro que não sabíamos que era por nossa causa. Até que um garoto veio até mim e me bateu no braço. ‘Saia daqui ou vamos matar a p… da garota’. Aí olhei em volta e vi um monte de gente, uma multidão muito grande de gente apontando para a menina, insultando a menina, cantando para a menina”, relatou a mulher.

Vale ressaltar que, após o ocorrido, a tia da garotinha fez uma denúncia para a polícia espanhola e a La Liga também tomou providências sobre o caso e o denunciou para o Ministério Público.