Criadora de Grey’s Anatomy diz que a série foi reprovada no início

Shonda Rhimes confirmou que a série foi reprovada pelos executivos por conta da sexualidade da protagonista

Essa é para as minhas fofoqueiras formadas em Grey ́s Anatomy, não dá para negar que a série tira o nosso fôlego nos fazendo suspirar muito com os episódios eletrizantes. De acordo com Shonda Rhimes, criadora da trama, a série foi reprovada no início por causa da sexualidade da protagonista e ainda disseram que ninguém iria assistir.

“Me lembro de ser chamada numa sala cheia de velhos para me dizer que o show era um problema porque ninguém iria assistir a um programa sobre uma mulher que iria dormir com um homem na noite anterior ao seu primeiro dia de trabalho, e eles estavam falando sério. Eles não sabiam o que fazer. Eles estavam tipo: ‘estes são os tipos de mulheres que não gostamos’, disse Shonda em uma entrevista ao podcast ‘Skimm’.

Para quem não sabe, a médica Meredith Grey, tem a vida sexual bastante agitada e logo no primeiro episódio ela vai para a cama com Derek Shepherd, depois de conhecê-lo em um bar, quem nunca, né?