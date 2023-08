Criadora de conteúdo adulto revela que sofria gordofobia 

A influenciadora pede desculpas a si mesma por ter mutilado durante tanto tempo em busca de um corpo que ela não conseguiu conquistar.

Amores, todos nós sabemos o quão cruel é a busca pelo corpo perfeito, que cá entre nós é impossível de ser conquistado, principalmente porque muitas das vezes o problema não é a falta de vontade e de esforço daqueles que o buscam, um belo exemplo disso é a modelo, influenciadora e criadora de conteúdo adulto Victória Matos.

Ela, que sempre lutou contra a gordofobia devido ao tamanho e o formato de seus coxas, através de uma carta aberta, publicada em seu instagram, revelou que foi diagnosticada com uma doença chamada Lipedema, que se caracteriza por causar um acúmulo de gordura nas pernas , geralmente acompanhado de inchaço e dores, o que fez com que ela parasse de se culpar por até hoje não ter conseguido conquistar o seu corpo ideal.

“Há alguns meses eu fui diagnosticada com uma doença chamada Lipedema, que embora não tenha cura, tem tratamento e é pro resto da vida… o que é um pouco cansativo. Apesar de tudo isso, eu senti um alívio ao ter esse veredito, já que com o diagnóstico eu finalmente soube que não era culpa minha… Sim, eu me culpava por ter pernas grossas, com celulites e varizes já aos meus vinte poucos anos…fui taxada de preguiçosa por muitos, desleixada, passei a vida fazendo dietas malucas, buscando procedimentos dolorosos, malhando por horas para descobrir que nunca foi culpa minha. Então é assim que se inicia o meu pedido de desculpas a mim”, iniciou a influenciadora.

Continuando, Victoria cita diversos males que já cometeu, como dietas irresponsáveis, se esconder do mundo e até mesmo procedimentos estéticos, para conquistar um corpo padrão, que é imposto pela sociedade.

“Querida Victoria, por todas as vezes que você se escondeu em seu quarto e não foi no clube com seus amigos, pelo simples fato de não querer mostrar suas pernas em público; por todas as vezes que você criou milhares de estratégias para estar agasalhada e com uma calça comprida no sol de 40 graus no Rio de Janeiro; por todas as vezes que você ficou sem comer e treinou até passar mal para se encaixar no padrão que exibiam nas passarelas e na televisão; por todas as dietas malucas; por todas as cirurgias… você ainda busca se aceitar e se amar todos os dias”, lamentou a modelo.

Logo em seguida, ela pede desculpas a si mesma, por todas as coisas que ela já se submeteu, como utilizar os comentários negativos de terceiros para se mutilar, incentivando ela a emagrecer e a se vingar daqueles que a criticaram.

“E eu realmente te peço desculpas por ter lido todos os comentários negativos, por ter buscado palavras ruins como forma de incentivo para emagrecer e se “vingar” de todos aqueles que já caçoaram de você, peço desculpas pelas crueldades ditas e feitas a você quando você era apenas uma criança, peço desculpas por me esconder do mundo e por ter crises de pânico ao estar em contato com outras pessoas”, se desculpou.

Por fim, apesar de tudo o que já passou, devido ao formato de seu corpo, Victoria afirma que todas as suas lutas foram o que te fizeram sentir orgulho de si mesma e acreditar que assim como já aconteceu, ela continuará tendo forças para vencer suas lutas.

“Você, Victoria, como seu nome diz, nunca foi motivo de piada… e sim nasceu pra ser vitoriosa. Você passou por muita coisa e continua de pé, continua lutando pela sua família e amigos. E é por isso que eu me orgulho de você e sei que vamos vencer mais essa etapa!”, finalizou.