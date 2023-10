Crença espírita ajudou Xuxa a viver luto de Ayrton Senna

Em entrevista à Revista Caras, a apresentadora contou detalhes sobre a sua vida após a perda do namorado, que faleceu em um acidente automobilístico

Não é de hoje que Xuxa revela acreditar em espíritos e crenças superiores, mas foi em entrevista para a Revista Caras que tudo ficou mais claro. A apresentadora contou que a crença na espiritualidade a ajudou a viver o luto e a perda de Ayrton Senna, que faleceu em 1994 vítima de uma acidente na pista de Fórmula 1.

“Eu tinha 26 anos, hoje eu estou com 60 anos. Então, quanto mais você vai ficando com idade, o que acontece? As pessoas próximas de você também vão embora”, disse ela.

“Fui criada no catolicismo e eu acredito e respeito todas as religiões. Peguei muita coisa da religião espírita onde eles explicam que não para aqui, que existem outras vidas, que a gente vai se encontrar e isso pra mim é um alento. E isso não existe no catolicismo, né? Então eu acredito que a gente vai se encontrar. Perdi muitas pessoas que eu amo”, afirmou.

Ela ainda conta que teve que adquirir maturidade diante do fato da morte. “Eu não quero acreditar que acaba aqui, então acho que isso já é uma calma. Eu achava, pela minha criação, que acabou ali, nunca mais vou ver, nunca mais vou abraçar, nunca mais vou poder sentir a pessoa”.