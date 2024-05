Craque Neto renunciando a posição de ídolo do Guarani por anunciar evento com Jair Bolsonaro

O Guarani cedeu o estádio Brinco de Ouro para novas ações práticas voltadas à população do Rio Grande do Sul. O clube anunciou que o ginásio do estádio vai sediar o evento ‘SOS RS’ em evento com Jair Bolsonaro. Craque Neto não pode deixar de comentar o fato e soltou o verbo diante da ação no ‘Os Donos da Bola’

“Presidente do Guarani, vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu tô vendo que você vai fazer hoje aí, vocês esqueçam hein? Podem esquecer”, iniciou o apresentador.

Ele ainda completou: “Esqueçam o ídolo aqui, pode esquecer. Se fizerem isso hoje com o Guarani pode esquecer. Vocês estão de brincadeira. Guarani é um time da democracia”, finalizou.