Cotada para novela infantil no SBT, Regina Duarte ataca Lula: “Cabeça em outro lugar”

Regina Duarte volta aos holofotes com suas polêmicas com a política. A atriz, que está cotada para viver uma megera em uma novela infantil no SBT, fez uma postagem criticando a postura de Lula diante a ação de Israel na Palestina ao comprar com Hitler na Segunda Guerra Mundial.

“Só pode estar com a cabeça em outro lugar. A missão que lhe foi oferecida de governar o Brasil está sendo muito pesada pra um homem que a esta altura aceitou fascinado a possibilidade de viver com Janja uma lua-de-mel paradisíaca em paragens internacionais. Que cilada!”, escreveu ela.

A assessoria do SBT chegou a confirmar que Carla Diaz e Joaquim Lopes fizeram testes de avaliação para a mesma novela infantil. Como será que fica a situação da atriz mediante as polêmicas?