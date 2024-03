Corpo de ator desaparecido é encontrado, e polícia prende suspeitos

Que horror! O ator Edson Caldas Barbosa estava desaparecido desde o começo do mês e acontece que a polícia encontrou o corpo dele nesta quinta (29), já sem vida. Os policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, prenderam dois homens acusados de latrocínio.

Segundo o portal G1, a polícia encontrou um corpo, com características semelhantes as do ex-ator da Record TV, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Como o corpo está em avançado estado de decomposição, a família foi chamada para realizar o exame de DNA.

As investigações apontam que Jairo Inácio Correia e Renan Calixto de Lima atraíram Edson para um encontro sexual em Engenheiro Pedreira, no local ele teria sido roubado e obrigado a realizar transferências para conta dos criminosos.