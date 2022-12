Coroa da pegação: Viih Tube manda fiscal vigiar pegação na Farofa

Influenciadora tem a difícil missão de passar a sua coroa da pegação para outro convidado e está levando a sério o assunto

Viih Tube já tem dois nomes em mente de possíveis pegadoras para ganharem a coroa da pegação na edição da Farofa da Gkay: Julia Puzzuoli e Karoline Lima. Dá para acreditar que a musa mandou até um vigilante para rodar a festa? Assim ela pode tomar sua decisão de forma sábia, baseada em dados e fatos. Aloca!

“A Gkay me deu essa missão de passar a coroa. No último dia, eu vou passar a coroa. Eu não estive até o final e nem fui ao dark room, mas mandei um fiscal para analisar os beijos para que minha coroa seja passada com muita honra”, disse Viih.

A musa ainda revelou que a disputa vai ficar entre Puzzuoli e Karoline. “Esse ano os flagras estão sendo feitos em câmera profissional. Estou chocada! Tem cada fotão de beijo que parece take de novela. Já vi que a disputa está entre Julia Puzzuoli e Karoline Lima”, revelou.