Convite para missa de 7º dia de José Leôncio viraliza na internet

O convite foi feito pelo ator Silvero Pereira, que deu vida ao personagem Zaquieu.

Eu não estou exagerando quando falo que o melhor do Brasil é o brasileiro. Nesta sexta-feira (14), faz exatamente uma semana que foi ao ar o último capítulo do remake de uma das novelas mais amadas de todos os tempos, Pantanal.

Assim como na versão original, o último capítulo foi composto por momentos cheios de emoção, dentre eles a morte do rei do bioma, José Leôncio, que foi interpretado pelo ator Marcos Palmeira.

Para não deixar passar essa data em branco, o ator Silvero Pereira, que interpretava o personagem Zaquieu na trama, resolveu publicar em seu twitter um “convite para a missa de 7º dia” do personagem José Leôncio.

No convite, Silvero especifica o dia (14 de outubro) e o local (Fazenda do Pantanal) onde acontecerá a cerimônia, além de trazer um trecho da música ‘Cavalo Preto’ do cantor Sérgio Reis.

Quem aí já está sentindo saudade da trama?