Contratada desde os 9 anos de idade, Marina Ruy Barbosa fala sobre trabalho: “Muito feliz”

A atriz abriu o coração e contou detalhes sobre como se sente na novela das 19h na Globo e como leva sua vida profissional de longa data na TV Globo

Marina Ruy Barbosa soltou o verbo e não deixou de falar de trabalho no PodDelas. A atriz disse que é contratada da TV Globo desde os 9 anos de idade e ressalta que é CLT na emissora. Marina não deixou de falar sobre sua personagem em ‘Fuzuê’ dizendo que está feliz com o papel.

“Tenho carteira assinada. Nunca tive preguiça de trabalhar, nunca fui de ficar reclamando. Sou pau para toda obra. Emendei trabalho, via como ótima oportunidade. Sempre fui grata, tratei as pessoas com respeito. Tenho uma relação muito saudável”, declarou.

Ela ainda fala sobre a trama no ar. “Eu sou muito feliz em novela das 7. O horário das 7 te permite causar como personagem, ele tem uma leveza. Tenho orgulho de estar fazendo novela, algo que une tantas famílias dentro de casa. A gente está muito feliz com Fuzuê. Preciosa gosta de moda e eu também”, disse.