“Continuo falando bobagem até hoje, mas deu certo”, declara Ana Maria Braga

A apresentadora do ‘Mais Você’ chorou no aniversário de 24 anos do programa que é sucesso de audiência nas manhãs da Globo

Ana Maria não deixou de arrancar lágrimas dos seus telespectadores mais fiéis ao comemorar os 24 anos de programa nas manhãs da TV Globo. A apresentadora contou que foi um desafio fazer um programa de variedades 24 anos atrás, mas que com a ajuda do público o programa da manhã da Globo foi um sucesso. “A Globo estava muito assustada. Veio uma moça com cabelo esquisito, luvas. Não tinha programa ao vivo de variedades na época […] Como abrir câmera pra uma pessoa que não cohecem direito? E se ela começar a falar um monte de bobagem? […] Continuo falando bobagem até hoje, mas deu certo”, disse Ana. “A gente faz parte do seu começo de manhã, seu café da manhã. Sem você do outro lado, eu não estaria aqui. Muito obrigada. E um agradecimento especial a essa equipe, que mudou mas foi se acrescentando só gente boa. É todo mundo muito legal”, agradeceu. Parabéns Ana, todo sucesso do mundo!