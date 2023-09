“Conhecido como um abusador famoso”, dispara Fernanda Nobre em suposta indireta para Arthur Aguiar

Fernanda Nobre não deixou de dar sua opinião sobre o fim da relação do ex-BBB e Jheny Santucci, que está grávida do ator

Fernanda Nobre usou seus stories para dar o que falar ao comentar a relação de Arthur Aguiar e Jheny Santucci. A loira mandou diversas indiretas para o ex-BBB e chegou a dizer que ele é conhecido como abusador famoso. Claro que ela não citou seu nome, mas já conhecemos a peça.

“O cara é conhecido como um abusador famoso. Traiu a mulher grávida e sem estar grávida dezenas de vezes. O país acompanhou cada ida e vinda, cada choro e pedido de desculpas. O cara entrou num reality, a mulher traída trabalhou para ele ganhar, e obviamente ele ganhou, graças a ela”, opinou.

Ela ainda analisou o seu relacionamento com Maira Cardi. “Ele saiu, jurou amor, traiu novamente, pediu desculpas, jurou amor… até que se separaram. Ele engravidou uma nova namorada e três dias depois do anúncio da gravidez, declara que terminou o namoro. exposição pública além de muito invasivo pode se tornar uma violência emocional. Minha gente, histórico serve como alerta. Não vai ser diferente com você. Não vai. Um abusador desse nível será sempre um abusador”, finalizou.