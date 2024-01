Conheça os 13 candidatos que disputam vagas no BBB 24

Esse ano o BBB está inovando e apresentou uma nova dinâmica para os possíveis participantes da casa. Além dos nomes já revelados ao público, Boninho vai fazer com que o time da Pipoca dê o sangue para uma vaga no reality, fazendo com que 13 candidatos lutem por vagas na casa.

Caio tem 29 anos e é natural de Salvador, na Bahia. Ele é formado em Nutrição, trabalha em duas clínicas particulares e também de forma autônoma. Carolina tem 27 anos, é estilista e modelo. Mora no Rio de Janeiro e diz que tem personalidade forte, é feminista, tem espírito de liderança e adora acordar cedo. Davi tem 21 anos e é motorista de aplicativo. Ele quer conquistar o prêmio para ter estabilidade financeira e não liga para a fama. Ele quer fazer medicina.

Giovanna tem 27 anos, é natural de Minas Gerais e é formada em Nutrição. Ela já se inscreveu três vezes para o BBB. Isabelle é formada em Letras e trabalha como dançarina e influenciadora digital. Ela já foi Miss Manaus e Miss Amazonas Globo. Ela tem uma dívida de R$ 3 mil em contas de luz. Jorge Mateus tem 31 anos, é dentista e natural de Recife. Ele mora com os pais e diz que é mimado. Ele está solteiro e diz que quer beijar na boca. Juliana tem 27 anos, é formada em Design de Produto e natural de Santa Catarina. Ela é maquiadora de noivas. Ela é ex-namorada do ex-BBB Lucas Gallina, do BBB 20.

Juninho tem 41 anos, é do Rio de Janeiro e é motoboy e mototaxista. Ele já foi casado e teve uma filha. Lucas Henrique nasceu no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e é professor de Educação Física. Michel tem 33 anos, é de Minas Gerais, professor de geografia e estudante de medicina veterinária. Ele já se inscreveu para 11 edições do BBB. Plínio tem 30 anos, nasceu em Salvador, na Bahia, é designer de joias e dono de uma joalheria. Ele diz que é um hétero fofo. Raquelle tem 22 anos, é do Espírito Santo e é estudante de Engenharia Mecânica. Ela trabalha como doceira e é a quarta vez que se inscreve para o BBB. Thalyta tem 26 anos, mora em Minas Gerais, é advogada criminal e diz que não será uma planta.