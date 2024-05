Conheça o novo santo da internet nomeado pelo Papa Francisco 

Ele foi beatificado em 2020 após a Igreja Católica reconhecer seu primeiro milagre; Carlos Acutis será o primeiro santo da geração Millennial.

Aiii, que coisa mais maravilhosa!!! Amigas, o Papa Francisco reconheceu nesta última quinta-feira (23) um segundo milagre de Carlo Acutis, um adolescente italiano de 15 anos que ficou conhecido como “padroeiro da internet” por seu trabalho de evangelização online. Essa decisão do pontífice reforça que Acutis seja canonizado, um processo pelo qual a Igreja Católica reconhece oficialmente uma pessoa como santa.

Carlo Acutis nasceu em Londres, mas viveu a maior parte de sua vida entre Milão e Assis, na Itália. O jovem morreu em 2006 devido a uma leucemia fulminante. Graças a sua habilidade com a tecnologia, Carlo viu a internet como um meio divulgar conteúdos cristãos, sendo nomeado de “influenciador de Deus” e “ciberevangelista”. Ele foi beatificado em 2020 depois da Igreja Católica reconhecer seu primeiro milagre.

O primeiro milagre de Carlo ocorreu em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, no Brasil. Um menino que foi diagnosticado com uma rara doença congênita foi curado depois que seu avô tocou em uma peça de roupa que continha o sangue de Carlo. Isso foi suficiente para o jovem receber sua beatificação, um passo importante rumo à santidade.

Reconhecer um segundo milagre é extremamente crucial para a canonização. De acordo com o Vaticano, uma jovem da Costa Rica foi milagrosamente curada após um acidente, ressaltou que sua recuperação foi graças à intercessão de Carlo Acutis. Depois disso, Papa Francisco permitiu que Carlo seja oficialmente reconhecido como santo, embora a data da canonização ainda não tenha sido definida.

O processo de canonização é o rito pelo qual a Igreja Católica declara uma pessoa como santa, reconhecendo que ela está no Céu e pode interceder por aqueles que oram em seu nome. O processo inclui a verificação de milagres atribuídos à pessoa após sua morte. A liturgia católica afirma que milagres são realizados por Deus, mas os santos intercedem em favor