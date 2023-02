Conheça Juju do Pix, a brasileira destaque na TV japonesa graças ao excesso de silicone no rosto

Influenciadora ficou famosa por causa da sua aparência fora do comum

Os procedimentos estéticos dão o que falar não é de hoje, né? Acontece que Juju do Pix fez sua fama no Brasil e agora ganha o cenário mundial saindo em matérias no exterior. A diva que protagonizou diversos memes na internet já foi chamada de ‘Fofão’ e ficou conhecida por pedir dinheiro na internet para se sustentar.

o cat walk da diva pic.twitter.com/WvEVvB66Bw — acervo juju oliveira (juju do pix) (@juju_dopix) February 22, 2023

Juju Oliveira é uma trans de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que pedia dinheiro para se sustentar, mas acabou sendo acusada de golpe por gastar o dinheiro com coisas fúteis.

“Eles passam e me chamam de Fofão. Eu era uma pessoa como qualquer outra, aí eu fui inventar de fazer isso no rosto (silicone), aí deu no que deu…, inchou e ficou desse jeito. Foi um erro meu”, disse Juju Oliveira na época.