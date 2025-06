Conheça Estela, personagem de Larissa Manoela em “Êta Mundo Melhor!”

A nova fase da novela das seis da Globo, Êta Mundo Melhor!, chega com força total nesta segunda-feira (30), a continuação de Êta Mundo Bom! trará novos rostos e histórias que prometem conquistar o público. Uma das grandes apostas da trama é Estela, interpretada por Larissa Manoela. A atriz retorna às novelas da emissora após seu trabalho marcante em Além da Ilusão (2022), onde viveu as gêmeas Elisa e Isadora.

Estela entra na história em meio a uma reviravolta trágica: Maria (Bianca Bin), Maria, desconfiada das idas do marido Celso (Rainer Cadete) ao dancing, vai até o local à procura dele, porém além de descobrir a traição, ela flagra uma cena suspeita, descobrindo algo crucial — a marca de nascença de Samir no colo da pedinte Zulma (Heloisa Périssé). Antes que consiga revelar o segredo, Maria sofre um acidente fatal. Sua última conversa acontece justamente com Estela, a jovem enfermeira que a atende no hospital.

Estela é estudante de enfermagem

No leito de morte, Maria entrega a Estela um camafeu com a foto da família e pede que ela o entregue ao marido. “Comovida”, Estela assume a missão, sem saber que isso mudará seu destino. Ao conhecer Celso, viúvo de Maria, uma ligação forte nasce entre os dois — e o passado misterioso de Estela começará a vir à tona.

A jovem é muito apegada a avó e a irmã mais nova

A personagem vive com a avó Aurora (Lu Grimaldi) e é responsável pela irmã mais nova, Anabela (Isabelly Carvalho). Órfã, ela enfrenta fantasmas do passado enquanto luta para realizar seu sonho de ser enfermeira.

Além disso, Estela também vai se envolver com as crianças da Casa dos Anjos — instituição administrada por ninguém menos que Zulma, a vilã envolvida na morte de Maria — e se tornará grande amiga da protagonista Dita (Jeniffer Nascimento). Com tantos caminhos entrelaçados, a presença de Estela promete agitar a trama com drama, emoção e um toque de romance.