Confirmado! Madonna em Copacabana no dia 4 de maio

Finalmente temos a confirmação da vinda de Madonna para as terras brasileiras, no meu Rio de Janeiro. Dudu Paes cutucou até conseguir e a notícia foi confirmada por Lauro Jardim, do Globo. A queen chega no dia 04 de maio na Praia de Copacabana com todo o seu potencial e energia.

Madonna foi convidada pelo Itaú Unibanco para se apresentar de forma gratuita na praia em um show aberto para todos. Sendo assim, essa será a quarta vez que a rainha do pop se apresenta para o público brasileiro, sua estreia foi em 1993, no Maracanã.

Espera-se que a rainha arraste multidões pela praia e já se aguarda que seja o maior show de sua carreira desde o seu público em Paris, com 130 mil espectadores, em 1987.