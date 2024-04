Confiram alguns dos melhores cabelos malucos que rolaram no primeiro dia de festa da filha da VIih Tube

Gentee, é a Farofa da Gkay na versão infantil? Com direito a 3 dias de muitaaaa festa, os ex-BBBs e influenciadores Viih Tube e Eliezer, arrasaram muito na organização da festa de um aninho da pequenina Lua Di Felice.

O primeiro de dias comemorações, que aconteceu nesta sexta-feira (12), no Tauá Resort, em Atibaia, no interior de São Paulo, teve com tema o “Chá da Alice no País das Maravilhas”, onde todos os convidados foram convocados a irem com o famoso “cabelo maluco”, que viralizou esse ano, nas redes sociais.

Diante disso, confiram alguns dos melhores penteados que rolaram nesse primeiro dia de festa: