Confira o trailer da série documental que a Netflix lançará sobre a cantora Luisa Sonza

O audiovisual será lançado no próximo dia 13 (novembro) e se chamará “Se Eu Fosse Luísa Sonza”.

A Luísa Sonza entrega TUDOO! Não importa o que essa gata faça, ela sempre dá o seu melhor para conseguir nada menos do que a perfeição.

Como se já não bastasse todo o sucesso que ela vem fazendo com as suas músicas, nesta quinta-feira (09) a plataforma de streaming Netflix publicou o novo teaser do documentário que ela lançará da cantora, o “Se Eu Fosse Luísa Sonza”.

A série documental, que contará com 3 episódios que e está prevista para estrear no dia 13 de novembro, mostrará detalhes do processo de gravação no novo álbum da cantora, o “Escândalo Íntimo”, além de revelar algumas das principais lutas pessoais enfrentadas por ela, como o processo de racismo que cometeu no passado.

Vem ver o trailer da série documental da @luisasonza para a Netflix! pic.twitter.com/YvBKAHGgkH — POPline 🎧 (@POPline) November 9, 2023