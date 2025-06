Completando seu 90 anos, Ivo Holanda revela segredo para continuar aprontando pegadinhas: “Enquanto tiver saúde, vou trabalhar”

Ele é lenda, ele é ícone, ele é o rei das pegadinhas! Neste domingo (22), o eterno Ivo Holanda completa 90 anos de vida e segue com energia de dar inveja! No ar há incríveis 45 anos no SBT, o veterano ganhou uma homenagem especial no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel e emocionou o público ao revelar: não pensa nem em parar!

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Ivo contou que precisou adaptar alguns truques com o passar do tempo: “Já não posso correr como antes, e muita gente me reconhece na rua, então tenho que caprichar no disfarce!”, brincou ele, sempre bem-humorado. “Mas a essência das Câmeras Escondidas continua. Ainda faço as inéditas, inclusive em parceria com produtoras de filmes de Hollywood!”

Quando não está em frente às câmeras, Ivo curte momentos em família: “Gosto de cuidar dos netos, cantar e fazer mágica em casa”, revelou. Sobre o título de “rei das pegadinhas”, ele dispara com orgulho: “Nunca pensei em parar e nem quero! Enquanto eu tiver saúde, continuo levando humor para o povo.”

O comediante aproveitou para deixar um recado especial aos fãs: “Agradeço a cada um que acompanha minhas aventuras há tantos anos. Sonhem muito e realizem mais ainda. O amor continua nessa caminhada de vida longa!”

Um ícone que atravessa gerações com o mesmo brilho de sempre!