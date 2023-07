Compadre Washington não tem previsão de alta

O cantor segue internado após passar mal em trio do ‘É o Tchan’ e realiza fisioterapia ao ar livre, dividindo os detalhes do tratamento com os seus seguidores, amigos e fãs

Compadre Washington segue internado e sem previsão de alta no momento, tudo isso devido a uma crise hipertensiva quando se apresentava com o grupo ‘É o Tchan’ em Salvador. Ele compartilhou nas redes sociais uma sessão de terapia ao ar livre e nas filmagens aparece caminhando pelo Hospital Mater Dei. Vale ressaltar que ele recebeu alta da UTI ainda essa semana, mas não do hospital. Ele caminhou um pouco com a ajuda da equipe de cardiologia e outros profissionais da saúde. Quando o artista passou mal, ele foi atendido no Hospital Municipal Albino Leitão e depois de estabilizar, foi levado para o Hospital Mater Dei.