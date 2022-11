Como fica a divisão de bens de Gisele e Tom? Entenda o caso

O fim do casamento de 13 anos de um dos casais mais emblemáticos do mundo foi marcado por um processo de separação mais rápido que o normal

Vocês pensaram que o bafafá tinha acabado diante o divórcio de Gisele Bundchen e Tom Brady? Aí que vocês se enganam, porque a separação de imóveis está dando o que falar nas redes sociais. De acordo com o Page Six, o processo de separação foi rápido e conta com um acordo pré-nupcial rígido entre os dois.

Os documentos são confidenciais, mas de acordo com as fontes os dois dividirão a guarda dos filhos juntos: Benjamin e Vivian.

Quanto aos patrimônios, o de Brady está estimado em 333 milhões de dólares, já o de Gisele em 400 milhões de dólares. O que mexe na relação dos dois são os imóveis que os dois possuem.

O jogador manterá a mansão de 17 milhões de dólares que está em construção em Indian Creek Island, em Miami. Enquanto isso, a modelo manterá a sua propriedade na Península de Nicoya, na Costa Rica.

É importante lembrar que Gisele tem diversas propriedades sendo elas, uma casa nas Bahamas, outra no Yellowstone Club, em Montana (EUA), e outro apartamento em Nova York, onde ela se hospedou durante a separação.