Comentarista do “Os Donos da Bola” comete ato racista e é demitido pela Band

O ex-companheiro de bancada do Craque Neto imitou sons de macaco ao tentar fazer uma provocação ao time do Internacional.

Gente, todos vocês sabem que eu amo assistir o programa Os Donos da Bola, e que vira e mexe eu trago alguns acontecimentos do programa para vocês, sempre de uma forma leve, porém, desta vez não podemos tratar o ocorrido como algo natural.

Na tarde desta quinta-feira (14), o comentarista e influenciador Farid Germano Filho cometeu um ato completamente infeliz, ao tentar fazer uma provocação ao time do Internacional, quando, imitando o som de um macaco, fazendo referência ao goleiro Kidiaba, do Mazembe, clube da República Democrática do Congo que eliminou o Internacional na semifinal do Mundial de Clubes de 2010, foi extremamente racista.

O ocorrido deixou o público do programa e a direção da Band indignados, fazendo com que, na tarde de ontem (15) Farid fosse afastado da emissora e o seu processo de demissão fosse iniciado.