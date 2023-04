Comentarista da CNN supõe que príncipe saudita tenha se apaixonado por Michelle Bolsonaro

Janaina Paschoal suspeita que o príncipe tenha mandando tantas jóias para a família Bolsonaro, pois estava apaixonado pela ex-primeira-dama.

Gente, será? Vocês viram que a polêmica das jóias do príncipe saudita que o ex- presidente Jair Bolsonaro recebeu ganhou um novo desdobramento? Pois bem, de acordo com as novas descobertas, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro teria recebido em mãos o segundo pacote de jóias dado por um príncipe, a família Bolsonaro.

Diantes deste desdobramento, na noite da última quinta-feira (25), a ex-deputada estadual de São Paulo e comentarista da CNN Brasil, Janaina Paschoal, levantou uma hipótese para explicar as jóias que foram dadas a família Bolsonaro e sugeriu que há a possibilidade de que o príncipe saudita tenha se apaixonado pela ex-primeira-dama.

“Hoje quando eu vi a notícia de que a ex-primeira-dama teria recebido o primeiro kit (de joias) em mãos eu levantei um monte de matérias, inclusive matérias antigas, para tentar entender se o príncipe chegou a ver a dona Michelle, se ela esteve lá. Porque eu achei também matérias de que esse príncipe costuma se apaixonar platonicamente”, iniciou a ex-deputada.

Logo em seguida, afirmando que Michelle é uma mulher muito bonita, Janaina declarou que caso ela tenha se encontrado com o príncipe ele possa ter se apaixonado por ela, e por isso tenha enviado tantas jóias à ex-primeira-dama.

“Se ela esteve lá e pegou o primeiro kit em mãos como um presente, efetivamente talvez ele tenha enviado mesmo para ela. Quando eu encontrei notícias de que o príncipe se apaixona platonicamente, passou pela minha cabeça (que ele se apaixonou por Michelle)”, concluiu a comentarista.