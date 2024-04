Comediante Rafinha Bastos manda indireta para Deborah Secco: “E esses globais aí falando que chupam isso e fazem aquilo…”

Eitaaa amores, olha só esse babado maravilhoso que eu trouxe para vocês. Parece que na noite desta sexta-feira (5), o humorista Rafinha Bastos aparecer nas redes sociais para detonar a atriz Deborah Secco. Tudo isso rolou depois das declarações polêmicas que a global falou durante sua entrevista ao programa “Surubaum” sobre as preferências que tem na hora do sexo oral. Obviamente o assunto viralizou na web, e então, o ex-repórter do CQC comparou a postura da artista com a de um “adolescente abobado”.

Essa publicação do humorista que foi feita na rede social X (antigo Twitter) já passou das 28 mil visualizações. E em nenhum momento ele citou o nome de Deborah Secco, mesmo essa indireta deixando claro que é sobre a atriz. “E esses globais aí falando que chupam isso e fazem aquilo… dão pro mendigo, sentam no abajur e os caraio”, listou Rafinha Bastos. “Galerinha com 40 anos se achando super descolada… ficam parecendo um bando de adolescente abobado que saiu da casa dos pais ontem”, observou.

Alguns internautas acabaram concordando com o que foi apontado por Rafinha Bastos. “Mas aí vai aparecer na mídia como? Deborah Secco só é lembrada quando faz isso, o que chama a atenção é ela falar essas coisas tendo a idade que tem”, escreveu um usuário.

“Hoje em dia a pessoa na maioria das vezes não fica madura, apenas envelhece, porém não admite e procura de tudo para ser intitulada como jovem!”, observou outro.