Com voz aveludada, Andressa Urach pede que prostitutas se gravem com seu ex-marido

Após ser criticada pelo ex, a modelo afirma que conheceu Thiago enquanto fazia programa.

Habla mesmo! Após ser duramente criticada pelo ex-marido, Thiago Lopes, que a acusou de ter voltado para o mundo da prostituição, a modelo Andressa Urach não perdeu a pose ao rebater o pai de seu filho, o pequeno Leon.

Sem alterar seu tom de voz, após uma longa sequência de stories, dando o palco que Thiago estava pedindo, Andressa fez um pedido inusitado a todas as mulheres que fazem programa e que eventualmente venham a sair com seu ex.

“Quero pedir para as minhas colegas, que são garotas de programa, quando você sair com o meu ex-marido, filma ele pra mim, por favor? E expõe ele na rede social, porque ele tá aqui pagando de santinho, falando mal de quem é garota [de programa], e paga mulheres, né?”, pediu a modelo.

Ressaltando que o mesmo a conheceu fazendo programa, Urach afirma não ter medo da verdade, pois a mesma já contou toda a sua trajetória em sua biografia, que foi um grande sucesso de vendas.

“Porque ele me conheceu assim, então, eu acho nada mais justo que mostrar a verdade, né? Eu não tenho problema com a verdade. Meu livro está aí, vendi mais de um milhão de cópias, né? ‘Morri para Viver’ virou best seller”, afirmou Andressa.

Confiante, ela alerta as garotas de programas e alerta Thiago, afirmando que logo teremos vídeos seus com prostitutas rodando pela internet.

“Eu acredito que as minhas colegas vão me ajudar nessa missão. Tá bom meninas, fiquem ligadinhas no meu ex, porque em breve vocês vão ver os videozinhos dele na internet, porque a verdade sempre aparece, por pior que ela seja, ela parece. Tá bom, amiguinho?”, alertou o ex-marido.

Por fim, Andressa volta a pedir que o ex-marido esqueça da sua existência e vá seguir a sua vida.

“Por favor, me esquece! Vai procurar uma namorada, vai fazer alguma coisa, mas me esquece, amor. Esquece que um dia eu existi. Deleta! Deleta! Deleta! Thank you, bye!”, finalizou a modelo.