Com uma ordem judicial, ex de Ana Hickmann recorre à polícia para ver filho

Genteeee, vocês viram que o Alexandre Correa afirma que recorreu à polícia e ao Conselho Tutelar para ver o filho, Alê, de nove anos, após ter acusado a ex- mulher Ana Hickmann de alienação parental? Pois bem, o empresário diz que, mesmo tendo uma ordem judicial em mãos, os policiais se recusaram a tomar qualquer providência –mesmo ele alegou que a apresentadora descumpriu o plano de convivência previamente acordado na Justiça. No entanto, a ex-modelo nega todas as acusações e reforça que sempre cumpriu todas as datas de visitação.

Nesta sexta-feira (5), Correa foi às redes sociais para acusar os advogados da ex-mulher de ignorá-lo. “Chegou a hora de me manifestar, porque vão fazer 45 dias daquele fatídico dia em que fui acusado de uma agressão, que nunca houve, e desde então só vi meu filho três vezes”, iniciou.

“Alê passou o Natal e o Ano-Novo com sua mãe. Eu, por decisão judicial, deveria ter visto de 22 a 24 de dezembro. Por decisão judicial, deveria estar com meu filho desde o dia 3 de janeiro. E não estou”, acrescentou.

“Já fiz de tudo que podia, nem mesmo a ordem judicial obedeceram. Estou fazendo um apelo para essa internet cheia de juízes: entendam que, do lado de cá, tem um pai que só quer que seja cumprida uma ordem judicial, nada além. O mesmo direito da Ana. Parece que a lei para ela é uma, para mim é outra.”

“Eu fui até uma delegacia de Itu, com boletim de ocorrência, e não foi tomada providência nenhuma. Eu tenho uma decisão judicial não cumprida comunicada ao Judiciário. Não foi feito nada”, seguiu.

“A quem devo recorrer, a Deus? Já recorri todos os dias. Não sei mais o que fazer. Para finalizar, ainda hoje tentei contato com os advogados de Ana para propor um acordo. O que ele fez? Nada e covardemente foi à imprensa me acusar de coagi-la. Eu reforço, pessoal, a única intenção desse pai é ver o filho”, finalizou.

Enquanto isso, os advogados de Ana afirmaram que foram “surpreendidos com a tal petição que, de muita má fé, oculta mudança alinhada entre as partes”. Através de sua assessoria de imprensa, a apresentadora reforçou que sempre cumpriu todos os acordos feitos na Justiça.

Nota dos advogados da apresentadora:

Ana Hickmann não recebeu intimação sobre o caso. Importante mencionar que a advogada de Alexandre Correa, Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, estava de acordo com a transferência do período de férias de Alexandre Hickmann Correa com o pai para os dias 9 a 17 de janeiro. Os advogados da apresentadora foram surpreendidos com esta petição que, de má fé, oculta a mudança alinhada entre as partes. A determinação será realizada, conforme alinhada entre ambas as partes. As datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente, conforme abaixo: 1ª visita: 11/12, 2ª visita: 18/12, 3ª visita: 26/12, 4ª visita: 03/01.