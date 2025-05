Com promessas de vaias na avenida e 11 mil reclamações no Instagram, Virgínia é coroada rainha de bateria da Grande Rio

Gente, vocês não têm noção do caos que está rolando nos meus grupos de Whatsapp, já é a terceira vez que o meu celular trava por conta da altíssima demanda de mensagens que estou recebendo. Socorroo Deus.

Assim que consigo acessar o meu grupo de fofoqueiras, finalmente entendi o verdadeiro motivo desse pandemônio: a Virgínia assumiu o posto de rainha de bateria da Grande Rio. Na tarde desta quinta (22), a própria Grande Rio confirmou que a influenciadora foi a eleita para substituir a atriz Paolla Oliveira no Carnaval de 2026.

“Alô, Comunidade de Caxias. Muita honra de chegar aqui e estar junto com vocês na Grande Rio. Que seja o início de uma história linda. O nosso Carnaval já começou”, escreveu a empresária na publicação compartilhada com a agremiação.

A escola de samba que não é boba, já estava prevendo a repercussão negativa ao eleger Virgínia como sua rainha de bateria, não demorou para limitar os comentários no Instagram, que já recebeu mais de 11 mil reclamações em sua publicação e os torcedores estão ameaçando vaiar a influencer na Avenida.

Além disso, os internautas não pouparam as críticas na rede social, X (ex-Twitter): “Grande Rio vendeu a alma para o Diabo. Sou Grande Rio, mas se cair não vou ficar triste, perdeu qualquer respeito”, escreveu um torcedor.

“Minha escola do coração fazer isso é muito decepcionante”, comentou outra.

“O samba é resistência, é história, é raiz! Ver uma escola do porte da Grande Rio, que sempre carregou a força e a representatividade de Duque de Caxias, abrir mão disso em nome da mídia e da influência é triste e revoltante”, disse outra.

Em um comunicado, a Grande Rio ressaltou que a escolha da empresária está alinhada com a proposta da escola de “dialogar com diferentes públicos e ampliar não só a presença da escola no mundo digital, mas como do Carnaval em geral”. “A Grande Rio é feita de tradição, mas também de inovação. A Virgínia é carismática, popular e tem uma energia contagiante. Ela tem tudo a ver com a nossa bateria!”, pontou o presidente de honra da escola, Jayder Soares.