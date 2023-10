“Com ou sem emoção?”, diz mulher de Sorocaba ao capotar o carro

A influenciadora Biah Rodrigues sofreu um acidente em um carro de rali e mostrou prejuízos na web. Ninguém ficou ferido.

Minha gente, a esposa do cantor Sorocaba, Biah Rodrigues sofreu um acidente em um carro de rali. A modelo e influenciadora estava acompanhada de sua amiga, Aline Crespani, sua amiga, quando capotou o veículo com tudo. Ela se divertiu com a situação e mostrou os prejuízos ao automóvel nas redes sociais. “Com emoção ou sem?”, brincou com a situação.



O acidente com a influenciadora aconteceu em uma estrada de terra nesta quinta-feira (12). Biah ainda compartilhou alguns registros do momento nos Stories de seu perfil no Instagram. Além dos prejuízos ao veículo, o celular novinho da modelo também foi danificado.

“Já era um iPhone 15, mas estamos vivas. Foi ela”, disse a mulher do cantor sertanejo. “Ela perguntou: ‘Com emoção ou sem emoção?’, e eu falei que ia devagar”, respondeu Aline, aos risos. “Dos males, só o telefone”, completou um rapaz.