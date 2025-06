Com mais de 100 traições, Influencer quer estrelar campanha “Corno Drive‑Thru” do Burger King

Gente, estava relaxando em minha poltrona de veludo francês enquanto adoçava minha tarde com um mini pudim de leite de soja. E entre uma colherada e outra, recebi um vídeo super inusitado onde um rapaz deseja ser garoto-propaganda de uma campanha de lanches para os traídos…

Bem, acontece que, na última terça-feira (10), a campanha “Corno Drive Thru”, que celebra o Dia dos Namorados com bom humor, teve início nas redes franqueadas do Burger King pelo Brasil. E o influenciador Vagner Macedo, conhecido por ser traído mais de 100 vezes, quer estrelar esta ação publicitária que termina no dia 12 de junho.

“Eu não tô aqui só pra pedir um lanche, não. Tô pronto pro cargo. Cheguei com currículo, uniforme e atestado de corno assinado em cartório. [Ela] me traiu com o primo, com o vizinho e até com o motoboy de aplicativo. O Whopper é o mínimo depois disso tudo”, brincou o criador de conteúdo.

Vagner garante já ter sido traído mais de 100 vezes (@oferaofc | CO Assessoria)

Com mais de 12 mil seguidores nas redes sociais, o nome de Vagner ganhou repercussão nacional ao pedir oficialmente o título de “maior corno do mundo” ao Guinness World Records.

“É melhor ser um corno consciente do que um macho hipócrita”, ponderou.

Na ocasião, o influencer alegou ter sido vítima de centenas casos de traição ao longo de quase 20 anos de relacionamento aberto com a influenciadora Bella Mantovani.

O influenciador levou a companheira como testemunha das traições (@oferaofc | CO Assessoria)

A campanha do Burger King que dá um Whopper grátis a quem provar que já foi traído, termina na próxima quinta-feira (12). No entanto, para ganhar o ‘brinde’, a pessoa deve comprar um combo BK e levar uma testemunha que comprove a traição.