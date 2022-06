Com Léo Dias, Márcia Piovesan e Fefito no júri, Troféu Imprensa está sendo gravado hoje

Cerimônia será transmitida pelo SBT com apresentação de Silvio Santos

Minha gente, vocês não sabem o que descobri, o Troféu Imprensa, a cerimônia de premiação da imprensa mais famosa do Brasil, está sendo gravado hoje no SBT. As exigência contavam com todos chegando às 8:30 para testes de Covid e as gravações começando às 11h da manhã. Entre alguns dos grandes nomes estão Keila Jimenez, Léo Dias e Márcia Piovesan.

O prêmio foi criado pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, diretor da revista São Paulo na TV, em 1958. Hoje, a premiação é transmitida pelo SBT com apresentação do icônico Silvio Santos.

A premiação esse ano traz novidades, pois será dividida em dois dias, esquentando a grade do SBT e garantindo uma audiência lá em cima. Não vou negar para vocês que eu amo, principalmente palpitar o look dos presentes.