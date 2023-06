Com intoxicação alimentar, Juju Salimeni desmente boatos de gravidez

A apresentadora utilizou as redes para esclarecer esses boatos que vem circulando na mídia.

E mais uma vez os boatos são falsos. Nesta sexta-feira (16), a apresentadora Juju Salimeni utilizou o seu instagram para negar os boatos de que ela estivesse grávida.

Com uma foto dentro do carro legendada, Juju afirmou que não está esperando um baby, e explicou o motivo de tal especulação. De acordo com ela, tanto ela quanto o seu noivo, o empresário Diogo Basaglia, estão com uma intoxicação alimentar.

“Muita gente perguntando se não tô grávida. Não tô, gente. No momento, não tenho nem hormônios femininos para isso. É intoxicação, mesmo, e Diogo tá igual”, explicou a apresentadora.

Os pombinhos, que estão em Las Vegas, nos Estados Unidos, ficaram doentes após consumirem um lanche, que de acordo com Juju estava extremamente gorduroso, o que não é comum na alimentação do casal.

“Se arrependimento matasse… Não gosto de estar desse jeito. Me sinto impotente. Quero treinar, estar bem. Fui fazer um exercício leve e quase desmaiei. Por que fui comer um lanche pingando gordura? Não faz parte do meu estilo de vida. Por que comer essa m*rda que não tem nada de saudável, ficar desse jeito e ainda cagar meu corpo?”, lamentou a gata.