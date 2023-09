Com filha na UTI, Letícia Cazarré rebate críticas sobre trabalho

A esposa de Juliano Cazarré continua trabalhando mesmo com a filha internada na UTI diante do seu quadro clínico raro

A filha caçula de Juliano e Letícia Cazarré, Maria Guilhermina foi internada na UTI novamente e o casal ainda está esperando mais um filho, completando o sexto na família. Acontece que a esposa do ator está sendo criticada diante do seu trabalho e do estado de saúde da filha. Ela contou que trabalha remotamente, mas que não deixou de trabalhar.

“Tem uma galera aí que nunca teve filho com doença grave, que nunca pisou numa UTI (quem dirá viver mais de 3.000 horas dentro de uma, como é o MEU caso), nunca levou o filho para fazer uma cirurgia (quem dirá um recém-nascido!), nunca viu o filho ter uma parada cardiorrespiratória, nunca viu o filho ter choque séptico (eu já vi quatro!), mas que vai achar um absurdo eu estar trabalhando ao invés de estar chorando! Vai entender…”, escreveu Letícia ao compartilhar uma foto de seu computador de trabalho e finalizar com a #ochoroélivre.

O último procedimento da pequena foi no dia 11 de setembro após detectarem uma infecção resistente na bebê.